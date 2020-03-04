شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يشيد بالدور الإماراتي في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الشحات غريب

كشف قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي عن جهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت.



وأشاد عبدالدائم في حوار لــ "الخليج 365"، بجهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، وقال بأنها كانت هي خلف كل النجاحات التي تحققت على المستوى الأمني والبنية التحتية.

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وأضاف بأنها قدمت الكثير حتى دم أولادهم وامتزجت مع دماء أبناء الجنوب لتطهيره من الارهاب كما أنها لها مساهمات عديده لايمكن حصرها من حيث تأهيل الكادر وتقديم المساعدات الانسانيه عبر الهلال الاماراتي وبنا المدارس ومعالجة الجرحى و.....الخ