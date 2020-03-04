شكرا لمتابعة خبر عن قابوس خلف له “نعمة ولعنة”.. هذا الأمر سيضع السلطان هيثم أمام اختباره الأول وقد يدفع بالشباب للشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلط “بوبي غوش” المعلق بموقع “بلومبيرغ” الأمريكي في تقرير له الضوء على سياسات حاكم عُمان الجديد السلطان هيثم بن طارق، مشيرا إلى أن الطريقة التي سيتعامل بها السلطان مع الاقتصاد الذي يعاني من الدين ويعتمد بشكل كبير على النفط ستكون هي امتحانه الأول.

وقال “غوش” إنه يبدو أن السلطان هيثم بن طارق في هذا المجال مستعدا للتميز عن سلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد بطريقة ستغضب الشبان العمانيين.

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وأوضح أنه بعد نهاية فترة الحداد التي استمرت 40 يوما قدم هيثم لرعاياه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة رؤية خلت من الوعود المجانية أو البراقة، وبدلا من ذلك أعرب عن نيته لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطنة وحتى لو عنى هذا اتخاذه خطوات غير شعبية.

وقال في خطابه المتلفز إن زيادة موارد الدولة وتخفيض الدين العماني يقتضيان “مراجعة معقدة” لشركات الحكومة.

ويرى بوبي غوش أنه ليس لدى السلطان الجديد ما يقدمه من هبات لرعاياه في السلطنة التي تعد من أكبر منتجي النفط الخام خارج منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) وتعاني من عجز منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، ومتوقع أن يصل القصور هذا العام إلى نسبة 8.4% من الناتج المحلي العام، ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أي فائض حتى عام 2024.

وتخطط الحكومة العمانية هذا العام لاقتراض ملياري ريال عماني (5.2 مليارات دولار) للتغلب على العجز في الميزانية، ولديها صكوك قيمة الواحد منها أربعة دولارات قابلة للصرف في الفترة ما بين 2021- 2022.

ويرى الكاتب أيضا أن إصلاحا شاملا للقطاع الحكومي أمر حيوي لتصحيح مسار الاقتصاد العماني وهذا أمر يعرفه السلطان، خاصة أنه كان يترأس لجنة “رؤية 2040” والتي كلفها السلطان الراحل بتشكيل إستراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية. هذا وتعد الحكومة في عمان من أكبر الجهات التي توفر الوظائف وترغب نسبة 87% من الباحثين عن وظائف بعمل في القطاع الخاص، ومثل جاراتها في الجزيرة العربية تحتاج عمان إلى تطوير أشكال أخرى لتوليد الموارد وفتح فرص العمل.

وقد يدفع هذا بحسب الكاتب “بوبي غوش” الشباب العماني العاطل عن العمل إلى الشوارع بشكل سيضع السلطان هيثم أمام أول امتحان.

وتابع:”ويعرف السلطان الحالي ما كان سيفعله قابوس، فقد استخدم السلطان الراحل وظائف الحكومة بالإضافة لعطايا لوقف التظاهرات التي اندلعت في أثناء الربيع العربي عام 2011. ووعد العام الماضي بعد التظاهرات التي شهدتها الشوارع بخلق وظائف جديدة.”

واختتم “غوش” تقريره بالقول:”يظل السؤال فيما إن كان الحاكم الجديد سيواصل طريق إصلاح الاقتصاد أو أنه سيعود للطرق القديمة التي جعلت من الإصلاح أمرا ضروريا؟ فعندما مات قابوس خلف له نعمة ولعنة. وكلاهما ظاهرتان.” حسب وصفه.