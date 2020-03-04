شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجر الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم (35 سنة) ، الذي أثارت قصة زواجه من مسنة بريطانية تبلغ من العمر 80 عامًا، مفاجأة مدوية بعد أن وجه البعض له اتهامات بأنه تزوجها للحصول على الجنسية البريطانية.

وفي حديث له مع موقع «ديلي ميل» البريطاني، لم يؤكد أنه تزوجها ولكنه شدد على أنه يحبها بشدة ووقع في حبها من أول لقاء.

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وقال الشاب المصري: « قد يبدو غريباً بعض الشيء وجود زوجة أكبر من أمك بعشرين سنة ولكن هذا هو الحب الذي يجعلك أعمى، وعندما تكون رجلا وتقع في حب امرأة، لا يهم كم عمرها أو كيف تبدو».

وتابع: «لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل لأننا لا نتحدث عن مثل هذه الأشياء في مصر. لكنها كانت شغوفة للغاية وشعرت بامتلاك تلك الروح الرائعة».

ونوه بأنه: «ليس مظهرها هو ما يهمني ولكن ما بداخلها لديها عقل كبير وقلب محب».

وانتابت المذيعة الشهيرة "هولي ويلوجبي" وزميلها "فيليب شوفيلد"، نوبة ضحك هيسترية، أثناء استضافتهما السيدة البريطانية زوجة الشاب المصري.

وأصيب المذيعان بحالة من الدهشة عندما أشادت "إيريس جونز" (80 عامًا) بالقدرات الجنسية للشاب المصري، قائلة: "لقد كان خشنًا للغاية. استخدمنا أنبوبًا كاملاً من "KY Jelly ".

وأضافت: "لم أتمكن من المشي في اليوم التالي. شعرت كما لو كنت أركب حصانًا"، ليصاب مضيفاها بذهول تام من تناول علاقتهما الجنسية بهذه الجرأة على الهواء، وانهارا من الضحك.

ومازحت "هولي"، السيدة بالإشارة إلى أنواع أخرى من "الجيل" غير التي استخدمتها، قائلة: "تتوفر علامات تجارية أخرى، بينما أصيب المشاهدون بحالة هستيرية كذلك.

والتقى إيريس جونز ، 80 عامًا ، محمد أحمد إربريهام ، العاطل عن العمل البالغ من العمر 35 عامًا ، على Facebook قبل أن يتوجه إلى القاهرة ليقيم علاقة حب إلى المستوى التالي.

وتعرفت ""إيريس" على الشاب محمد أحمد إبراهيم (35 عامًا) في الصيف الماضي على "فيسبوك" وخلال أسبوعين، كان قد أعلن عن حبه لها.

وبحلول شهر نوفمبر، رتبت للسفر إلى القاهرة لمقابلته شخصيًا، وهي الآن تقول إنها تستعد للعودة إلى مصر، بعد أن قال إنه جعلها "تشعر وكأنها عذراء مرة أخرى".

وفقد مفتش الجودة، وهو من الجيزة، وظيفته من أجل قضاء إجازة، واللقاء مع حبيبته، وأصبحت العلاقة بينهما حميمة بعد ساعات من وصولها إلى مصر.