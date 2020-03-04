شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع الواصل الإجتماعى مقطع فيديو مذهل فى الساعات القليلة الماضية، يظهر لحظة العثور على أفعى الكوبرا القاتلة والتى يبلغ طولها 4 أمتار.

وبحسب روسيات اليوم، نجح فريق الإنقاذ في الإمساك بأفعى الكوبرا المرعبة البالغ طولها أكثر من 4 أمتار، والتى كانت متواجدة فى بمصرف مياه المجارى الخاصة بالأمطار جنوب تايلاند.

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• العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد

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واحتوى الفيديو الملتقط على لقطات تظهر محاولات الإمساك بالكوبرا العملاقة البالغ وزنها 15 كيلوجرامًا، والتى سببت حالة من الرعب الشديد لسكان حي كرابي السياحي.

ويعرف عن أفاعى الكوبرا بطولها خاصةً فصيلة ملك الكوبرا، والتى يتراوح طولها من 2 إلى 3 أمتار، ونادرًا ما يتم العثور على واحدة منها بهذا الطول المخيف.

تأكل معظم أفاعي الكوبرا أنواعًا كثيرة من الحيوانات مثل الضفادع والأسماك والطيور وأنواعًا عدة من الثدييات الصغيرة.