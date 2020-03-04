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صنعاء - ياسمين الخيامي - عقب سقوط الجوف..الملك سلمان يخرج عن صمته ويصدر توجيهات ملكية صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر، وأرعبت كل الوزراء ( نص الامر الملكي )

2020/03/04 الساعة 07:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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