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أحلام تلغي حفلها في السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي في الـ6 من مارس بالسعودية.

وقالت: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".

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