شكرا لبحثكم عن خبر أحلام تلغي حفلها في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي في الـ6 من مارس بالسعودية.
وقالت: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".
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