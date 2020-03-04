شكرا لبحثكم عن خبر أحلام تلغي حفلها في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي في الـ6 من مارس بالسعودية.

وقالت: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".