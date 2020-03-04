شكرا لبحثكم عن خبر "الصحة العالمية" تستبعد رسميا خطر تحول عدوى كورونا لوباء جائح والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنهم يعملون على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.
وصرح بأن منظمة الصحة ما زالت تعاني نقصا في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.
وأفاد بأن معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا.
المصدر: وكالات
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