شكرا لبحثكم عن خبر وأخيرا.. وثيقة رسمية تزيح الستار وتكشف "اسم ومنصب" الخائن الذي سلم الجوف للحوثيين باتفاق سري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، عمليات المنطقة العسكرية السادسة بتسهيل دخول الحوثيين إلى مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال الحجوري في بيان رسمي، إن اتفاقاً سرياً تم إبرامه بين الشيخ عبدالله الهدي ابن عم قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، والحوثيين لتسهيل دخولهم إلى عاصمة المحافظة.

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وأشار إلى تعرض مخازن السلاح التابعة له لهجوم من قبل مسلحين يتبعون الهدي طلبوا من الجنود المغادرة وتسليم المواقع ورددوا الصرخة الحوثية لافتاً إلى تعرض قواته لحصار في منطقة المحزمات عقب سقوط الغيل.

وسيطر الحوثيون على مركز محافظة الجوف الأحد الماضي عقب معارك ضارية مع القوات الحكومية دامت أكثر من شهر.