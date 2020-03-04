شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن في شبوه برصاص مسحلين مجهولين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية من محافظة شبوه ان مواطنا قتل برصاص مسلحين بمنطقة يشبم بالصعيد. Advertisements وقالت المصادر :ان مسلحين اطلقوا النار على سالم محمد لصور(تبث)في سوق يشبم واردوه قتيلا في الحال ولاذ المسلحون بالفرار. وتشهد محافظة شبوه انفلاتا امنيا وسط تبادل الاتهامات بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي .

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