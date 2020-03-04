شكرا لبحثكم عن خبر مساعِ حوثية لقطع خط مأرب-الوديعة بالتزامن مع تحذيرات من اجتياح أربع محافظات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت أنباء محلية، الثلاثاء، عن مساعِ حثيثة لمليشيا الحوثي لقطع خط مأرب-الوديعة الدولي، محافظة حضرموت.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن أول ما سيقوم به الحوثيين هو قطع خط مأرب-الوديعة.
ويأتي هذا النبأ بالتزامن مع توجيه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الاولى، بضرورة رفع المعنويات ودرجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي أخطار تهدّد حضرموت وأمنها واستقرارها، والوقوف بحزم لإفشال المحاولات المستمرة من قبل إي قوى تريد إفشال الواقع؛ في إشارة الى التحذير من خطر المليشيا.
وكانت المليشيا سيطرت على مدينة الحزم، خلال اليوميين الماضيين، في ظل تحذيرات من عزمها على اجتياح محافظات مأرب وحضرموت وشبوة وأبين.
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