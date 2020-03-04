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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصلة استكمال تأسيس المراكز المحلية بمديرية سيئون
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، باجتماعها الدوري لشهر مارس الجاري، على مواصلة استكمال تأسيس المراكز المحلية التي ستكون دافع كبير في تنظيم الأحياء بالتعاون مع عقال الحارات، مشددا على تنفيذ جميع الأنشطة بوقتها المزمن ورفع تقارير بعد تنفيذها للهيئة التنفيذية.
واستعرض الاجتماع، التقرير النهائي للحضور والغياب لاجتماعات الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية ونتائج اللقاء مع عقال الحارات ورفعها إلى القيادة العليا، كما جاء الاجتماع بنقاش عن نسبة إنجاز التكاليف الموكلة لمدراء الإدارات بتنفيذها، وكذلك مناقشة التصفية المالية والأنشطة خلال شهري يناير وفبراير.
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