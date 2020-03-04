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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. جاري تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بالعاصمة عدن
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر، أن شركة مصافي عدن وشركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بعدن سيستمرون بضخ كميات من الديزل إلى المحطات التي توقفت عن العمل، في ظل وصول كميات من مادة الديزل على متن ناقلات إلى محطتي المنصورة والسعدي لتوليد الكهرباء بالعاصمة عدن.
وأكدت المصادر، أنه جاري حالياً عملية تفريغ الناقلات لتزويد المحطتين بالوقود.
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