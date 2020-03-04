عاجل.. القبض على عدد من المطلوبين أمنياً بـ"عدن"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القبض على عدد من المطلوبين أمنيا بـعدن
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين، منذ قليل، وذلك أثناء حملة مداهمات واسعة في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان.
وجاءت تلك الحملة من الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، عقب اعتداء عدد من "البلاطجة"، على التجار والمحلات التجارية في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان.
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