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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الدول العربية يناقش التطورات اليمنية
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا، دورته العادية الـ 153، برئاسة سلطنة عمان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وعلى مستوى وزراء الخارجية العرب.
ويناقش المجلس خلال الدورة آخر التطورات في كل من "اليمن_ لبنان_ سوريا_ ليبيا"، ويبحث العمل العربي المشترك في كتفة مجالات "السياسية_ الاقتصادية_ الاجتماعية_ القانونية_ حقوق الإنسان_ الإعلام والاتصال_ الشؤون المالية والإدارية".
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