عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 43 دقيقة اشتباكات.. والقوات المشتركة تكتب نهاية الحوثي بالحديدة

الأربعاء 4 مارس 2020

حاولت عناصر من مليشيات الحوثي الارهابية المتمركزة في مناطق نائية جنوب التحيتا، التسلل إلى مناطق إستراتيجية في منطقة الجبلية، مساء اليوم الثلاثاء، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لتلك المحاولات التي جاءت في بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات لمدة 43 دقيقة مع المليشيات الحوثية، انتهت بكسر المحاولة وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الأرواح وإجبار البقية على الفرار.