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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات المشتركة تحبط كارثة جديدة للحوثي
الثلاثاء 3 مارس 2020
عثرت الفرق الهندسية التابعة القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، على رأس صاروخي متفجر يزن 500 كيلو جرام، من مخلفات المليشيات الحوثية جنوب الحديدة، وفككته في أطراف مزرعة بمنطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي.
وأضافت مصادر من الفرق الهندسية، أنه خلال الفترات الماضية تم نزع وتفكيك مئات الرؤوس الصاروخية المماثلة التي حولتها المليشيات وزرعتها ضمن حقول ألغام في طرق عامة ومزارع مواطنين وأحياء سكنية قبل دحرهم منها.
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