شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يضع على طاولة الرئيس هادي ودول التحالف شروط مشاركة دولة الامارات في تحرير الجوف وحماية مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 01:10 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

الإمارات توافق على التدخل في تحرير الجوف وحماية مأرب مقابل هذا الشرط : افادت مصادر حكومية أن الإمارات العربية المتحدة طالبت بتعيين ذياب بن معيلي محافظ لمحافظة مأرب مقابل تدخلها في تحرير الجوف وحماية مأرب بالإضافة إلى اعاده قواتها التي سحبتها بناء على اتفاق الرياض.

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وذكرت المصادر أن العرض الذي تقدمت به الإمارات للسعودية التقدم باتجاه صنعاء بشرط اجراء تعديلات عسكرية تشمل وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة وعدد من العسكريين الذين اتهمتهم بالميل لجماعة الاخوان المسلمين.

المصادر ذكرت أن الرئيس وافق على بعض الطلبات وقام بتعيين صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان، ورفض باقي الطلبات الأخرى، وهو الذي تمسكت به الإمارات. المصادر ذكرت أن جهود يقوم بها سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء معين عبدالملك والسفير السعودي لدى اليمن في إقناع الرئيس بهذه الطلبات والتي سوف تحقق هزيمة الحوثيين بحد وصفهم.

