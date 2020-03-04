شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ..هذا ما يبحث عنه اليمنيون على محرك "جوجل" وهذه نسبة مستخدمي الانترنت في اليمن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

خلصت تقارير سنوية صادرة عن مؤسسة “هوتسويت” الكندية التي ترصد حركة الإنترنت ومواقع التواصل في العالم برمته، الى أن أكثر الكلمات بحثا على محرك “جوجل” في اليمن خلال العام الماضي 2019 كانت كلمة “بنات”.

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وجاءت أكثر عشر كلمات بحثا على الانترنت باللغة العربية، وذلك حسب الترتيب الآتي: صور، اليمن، بنات، نت (أي إنترنت)، تويتر، أخبار، قصص، أفلام، مترجم، وأخيرا يمن.

ونوهت التقارير بأن نسبة مستخدمي الانترنت في اليمن 27%.

و طغت أسماء مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الترجمة على أكثر عشر كلمات بحثا في محرك غوغل ببلدان المنطقة العربية في العام 2019

