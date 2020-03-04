شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من مخطط خطير يسعى أبو علي الحاكم تنفيذه لأستهداف 4 محافظات واستكمال الحوثيين السيطرة على جميع المحافظات الشمالية في آن واحد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 01:40 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

حذر الأمين العام لحزب الرشاد، عبدالوهاب الحميقاني، من مخطط حوثي خطير في محافظة البيضاء، المجاورة لمأرب تزامناً مع وصول قيادات حوثية منها أبو علي الحاكم على رأس قوة عسكرية كبيرة.

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وكشف الحميقاني في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، عن وصول تعزيزات حوثية كبيرة إلى المحافظة بهدف القضاء على كل جبهات المقاومة في البيضاء، واستهداف عدد من المحافظات المحاذية مثل مأرب وشبوة وأبين ولحج.

وحذر أمين عام حزب الرشاد من أن استكمال الحوثيين السيطرة على جميع المحافظات الشمالية، في الوقت الذي تجعل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين، مناطق نزاع.

ودعا قيادة الجيش الوطني إلى "تعزيز وامداد وتفعيل جميع الجبهات في كل اليمن في آن واحد وبغرفة عمليات واحدة"، مطالبا بـ"عدم الانشغال بجبهة وترك جماعة الحوثي ترتب وتحشد وتخطط لبقية الجبهات الأخرى".

