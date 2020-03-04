شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل القبيطة تصعد وتهدد بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة عدن وتعز ..والعميد مهران القباطي يحدد موقفة ويقوم بهذا التحرك العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 01:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مصدر عسكري عن وجود تهديدات ومحاولات لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة عدن وتعز من قبل بعض مسلحي القبيطة بعد قتل أحد أقارب العميد "مهران القباطي" في تعز .

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وقال المصدر إن التهديدات بقطع الطريق الرئيسي وشريان تعز الوحيد جاءت للضغط على قيادة محور تعز والأجهزة الأمنية من أجل القبض على الجندي الذي قتل أحد أبناء القبيطة أمس الاثنين وسط المدينة .

وأضاف المصدر أن العميد" مهران القباطي" تدخل في ذلك وعمل على وقف محاولة قطع الطريق الرئيسي مطالباً في الوقت ذاته قيادة المحور بسرعة القبض على الجاني وتسليمه للعدالة .

يُشار إلى أن الضحية والذي يدعى" وسيم" كان قد قتل يوم أمس برصاص جندي تابع لقيادة محور تعز وهو من أقرباء العميد "مهران القباطي" قائد اللواء الرابع حماية رئاسية في عدن .