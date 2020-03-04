شكرا لقرائتكم خبر عن مشائح مأرب يعقدون اجتماع ويصلون الى اتفاق حاسم يقضي بتشكيل مجلس عسكري يوحد الجيش في الساحل الغربي ومأرب والجوف لحسم معركة الجوف وصنعاء وبقيادة هؤلاء الضباط ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 01:02 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قامت المملكة العربية السعودية بتحركات عاجلة في محافظة مأرب لدعم القبائل والجيش اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي في الجوف ونهم .

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء أن اجتماع موسع ضم ضباط كبار من السعوديين في قيادة التحالف في منزل الشيخ إبن عوشان بحضور عدد من قيادات ومشايخ محافظة مأرب .

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وردنا الآن : عقب اعلان الحوثيون موعد إستلامهم لرد مشايخ مأرب" تسليم المدينه سلما "مشائخ مأرب يردون ..وهذا هو ردهم الحاسم !!

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وأضافت المصادر أن الإجتماع والذي حضره عدد من مشايخ مراد وعبيدة والجدعان وال عقيل وجهم أبرزهم الشيخ مراد محسن بن معيلي خرج بالاتفاق على تعيين مجلس عسكري بقيادة كلا من العميد طارق صالح والفريق صغير عزيز رئيسا للأركان وقائدا للعمليات المشتركة , وذياب القبلي , امين الوايلي , لخوض معركة الجوف ونهم .

وكانت قد اقتحمت جماعة الحوثي، الأحد، مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف اليمنية (شمال) بعد أشهر من القتال ضد المقاومة والجيش الوطني.

والجوف، إحدى المحافظات اليمنية المتاخمة لحدود السعودية، وتكتسب أهمية استراتيجية في النزاع الدائر منذ نحو ستة أعوام بين الشرعية، والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي التي تتلقى دعما من إيران.

ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية على الأراضي اليمنية وحسب، إذ تشكل سيطرة الحوثيين على الجوف، خطراً على السعودية، التي تتشارك معها أكثر من 266 كليومترا من حدودها الجنوبية، مما يجعلها عرضة لاستهدافها من قبل الحوثيين بشكل أكبر.

وازدادت المعارك ضراوة في الجوف، وتحديدا في مديرية الغيل (25 كلم غرب الحزم)، خلال الأيام الماضية الماضيين، مع دفع الحوثيين بتعزيزات بشرية ضخمة إلى المنطقة لحسم المعركة.

