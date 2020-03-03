لقاء في القاهرة يناقش التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، بالمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا الدكتور احمد المنظري .



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وناقش اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في بلادنا، وكيفية مجابهة انتشار حمى الضنك والحميات، اضافة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المنظري استعداد المنظمة لبذل كل الجهود لمواجهة تحدي انتشار حمى الضنك، مشيرا الى ان المنظمة سترسل عدد من الخبراء والاستشاريين لمساعدة بلادنا في ذلك.

الى ذلك اتفق الدكتور الوليدي ، مع مدير وحدة الملاريا والنواقل بالمكتب الإقليمي بالمنظمة الدكتور زماني، على إقرار الاستراتيجية الوطنية، لمجابهة حمى الضنك