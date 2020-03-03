عدن .. هيئة الأدوية تحذر من مستحضر للتجميل وأدوية بيطرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

عدن - الخليج 365

حذر المركز اليمني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة العليا للأدوية، من استخدام مستحضر للتجميل وادوية بيطرية.



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وأشار المركز في تعميم له، بخطورة استخدام كريم تفتيح البشرة "فايزة" باكستاني المنشئ لتجاوزه الحد المسموح به كشوائب من الزئبق الذي قد يؤدي الی مشاكل عدة في الجهاز العصبي والكلى، وأوصى بضرورة سحب المنتج من الأسواق والتخلص من العينات.

كما اصدر المركز أمرا بتعليق الترخيص للمستحضرات البيطرية المحتوية علی مادة "دي ايثانول امين"، نظرا للتقارير الصادرة من بعض الجهات الرقابية العالمية حول احتمالية حدوث تأثيرات جانبية للحيوانات نتيجة استخدام الادوية البيطرية المحتوية علی مادة (دي ايثانول امين) في تركيبتها الكيماوية.

وأوصى المركز بإمكانية قيام شركات ومصانع الادوية البيطرية بالتقدم الی الهيئة بطلبات تعديل لحذف او استبدال مادة (دي ايثانول امين)بأخرى آمنه وذلك في حال وجودها ضمن التركيبة.