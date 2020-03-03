شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة الجوف كان الحوثيين قاب قوسين او ادنى من دخول مأرب ولهذا السبب تراجعوا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قائد مقاومة الجوف سبب تراجع الحوثيين عن اقتحام مارب.

وقال قائد المقاومة الشعبية في الجوف سلطان الرؤسا لكريتر سكاي تم ترتيب الصفوف في الجوف اليوم و تم تثبيت وتأمين المناطق الريفية وللعلم لا يمتلكون هولاء الرجال أي عمل عسكري ولا رسمي حيث كان الوضع في 42 ساعة الماضية حرج جداً بعد أن استطاع الحوثيين السيطرة كلياً على مدينة الحزم مركز المحافظة وما حولها.

واضاف: لم يكن الوضع خطر على الجوف فقد توغل الحوثي في جوفها توغل كبير ولكن كان الخطر يحدق على مأرب وكل شيء كان متوقع حينها شخصياً كنتُ على أهب الاستعداد أن أشاهد أطقم الحوثي في مجمع مأرب.

وواصل بالقول لكريتر سكاي : لكن بفضل من الله وإخوانكم المتطوعين ومقاومة وجيش ومن معهم استطاعوا أجبار الحوثيين على التراجع في صحراء الجوف.



واختتم معظم هؤلاء الرجال الذين ثبتو لا يملكون مناصب قيادية ولا اسماء عسكرية ولا شيء في سلطة الدولة بالحزم لكنها الغيرة والمروءة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements