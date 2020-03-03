شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : من وزارة الصحة بصنعاء خبر عاجل وهام لجميع المواطنين ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن تسجيل حالة اشتباه أو حالة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن.



وأوضح المتحدث باسم اللجنة الفنية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا الدكتور عبد الحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مصاب قادم من كوريا الجنوبية غير صحيح.

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وقال " لقد تم إجراء التحري الوبائي الكامل عن هذا الشخص وتبين أنه لا ينطبق عليه التعريف القياسي المعتمد من منظمة الصحة العالمية اشتباه كحالة كورونا.

وطمأن الدكتور الكحلاني المواطنين والمقيمين في الجمهورية اليمنية أن وزارة الصحة تتعامل مع هذا الأمر بمهنية وشفافية.