شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة اليمنية تغادر الرياض وتصل الان هذه المحافظة اليمنية وتصدر البيان رقم "واحد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الحكومة اليمنية أن وصولها إلى محافظة مأرب ياتي تفنيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .

وقال وزير الاوقاف والارشاد القاضي احمد عطية في بيان عبر قناة العربية الحدث أن الحكومة وبقية الوزراء سوف يتوالون تباعات إلى المحافظة لمساندة الجيش الوطني والوقوف في وجه الحوثيين الانقلابيين , مشيرا أن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الورزاء وجميع ابناء اليمن لن يتخلون عن التضحيات التي قدمت في نهم والجوف .

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وقال عطية في تصريحه الذي سجله يمن فويس : تعودنا أن الحرب كر وفر ولن يحكم الحوثي اليمن , فهاهو اليوم وبعد 5 سنوات وهو يفعل الجرائم الجسيمة من شرق اليمن إلى غربها ومع ذلك لن يستلم اليمنيين , مشيرا أن الشرعية تبسط وجودها في اليمن .

ونوه وزير الاوقاف أنه الحوثيين ومهما حصل له من تأييد ودعم من ايران فإن اليمنيين هم اصحاب القضية والارض وما نزول الفريق الحكومة الا دليل ان الشرعية في صفوف الجيش الوطني ما زالت المعارك مستمرة .