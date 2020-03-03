شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هبوط جنوني للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية ...اخر تحديث مباشر من محلات الصرافة اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements img src='https://yemen-saeed.com/user_images/news/03-03-20-108184037.jpg' />

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