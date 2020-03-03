جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الثلاثاء، بإعدام تعزيزاً 35 برلمانياً بتهمة التعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية. وقال مصدر ان المحكمة قضت ب”إدانة كافة المتهمين ال35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء ب هبة الله علي شريم بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام”. وفيما أسماء البرلمانيين المحكوم عليهم: 1_ ابراهيم شعيب محمد الفاشق

2_ أمين علي محمد العكيمي

3_ جعبل محمد قايد سالم طعيمان

4_ حميد عبدالله صغير احمد الجبرتي

5_ ربيش علي وهبان العليي

6_ زكريا سعيد محمد الزكري

7_ سلطان سعيد عبدالله البركاني

8_ سلطان حزام شمسان العتواني

9_ شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي

10_ صالح عبدالله علي السنباني

11_ صخر أحمد عباس احمد الوجيه

12_ صغير حمود عزيز السفياني

13_ عارف احمد علي الصبري

14_ عبدالرزاق احمد عبدالرزاق مصلح الهجري

15_ عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة

16_ عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب

17_ عبدالعزيز أحمد علي جباري

18_ عبدالكريم أحمد يحيى السنيني

19_ عبدالكريم محمد مشعوف الحذيفي

20_ عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان

21_ عبده محمد حسين الحذيفي

22_ عثمان حسين فايد مجلي

23_ علي أحمد محمد العمراني

24_ علي حسين احمد جيلان

25_ فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر

26_ محسن علي باصرة

27_ محمد علي سالم الشدادي

28_ محمد مقبل علي الحميري

29_ محمد ناجي عبد العزيز الشايف

30_ محمد ناصر الحزمي

31_ مفضل اسماعيل غالب

32_ منصور علي يحيى الحنق

33_ هزاع سعد المسوري

34_ هاشم عبدالله حسين الاحمر

35_ هبة الله علي شريم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. المحكمة الجزائية تقضي بإعدام 35 برلماني تعزيزاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.