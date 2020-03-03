شاهد فيديو ..معركة الجوف.. تهديد حوثي على مشارف السعودية؟وكيف ستنعكس هذه التطورات العسكرية على جهود الحل السلمي للأزمة اليمنية؟

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون سيطرتهم على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وذلك عقب معارك مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بغارات جوية للتحالف العربي. بينما عبر المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث عن شعوره بالإحباط، وقال إن التطورات الميدانية الأخيرة تتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل الى حل سياسي.. فكيف ستنعكس هذه التطورات العسكرية على جهود الحل السلمي للأزمة اليمنية؟



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