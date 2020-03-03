شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم: حادثة مروعة بأحد فنادق مكة المكرمة والجن يدخلون على الخط والكشف عن مفاجاة صادمة للجميع ..تفاصيل الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد أحد فنادق العاصمة المقدسة مكة المكرمة في السعودية، واقعة مرعبة، وهي نجاة أحد الأشخاص من الانتحار شنقًا، فيما وجهت عائلة المجني عليه أصابع الاتهام إلى الجن والسحر.

ونقل موقع "سبق" السعودي، عن مصادر أمنية في مكة، أن الجهات الأمنية تلقت بالعاصمة المقدسة بلاغًا، مساء أمس الأحد، يفيد بمحاولة انتحار نزيل داخل غرفته بأحد الفنادق.

وقال المُبلغ في التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية السعودية حول ملابسات الحادثة: إنه "تم إبلاغه من قِبَل موظفي الاستقبال بالفندق عن سماع صوت نزيل بذات الفندق وصادر من الدور الخامس".



وأضاف الشخص الذي شاهد الواقعة: أنه "بعد صعودهما وجدا نزيلًا ملقى على الأرض في الدور الخامس وحول عنقه حبل"، فيما لم تتضح أي أسباب للحادثة من وجهة نظرهم.

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وختم المصدر الأمني، بأنه "تم نقل النزيل عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر بمكة، لمتابعة حالته الصحية، فيما فتحت الجهات الأمنية ملف تحقيق حول الحادثة".

وفي السياق، كشف أحد أقارب الشخص الذي حاول الانتحار في تدوينة على موقع "تويتر"، أن النزيل يعاني من السحر، غير مستبعد أن يكون الجن هو وراء محاولة شنقه.