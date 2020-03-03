شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر العواضي يغرد خارج السرب.. ويربط سقوط الجوف ب إفشال بن عزيز بعد تعيينه رئيساً للأركان.. وهؤلاء الاطراف من خذل العكيمي وسلم الجوف للحوثي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 10:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ياسر العواضي يربط سقوط الجوف برغبة البعض بإفشال بن عزيز بعد تعيينه رئيساً للأركان

علق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الشيخ ياسر العواضي على تطورات الجوف وربط بينها وبين رغبة البعض بإفشال رئيس الأركان الجديد صغير بن عزيز .

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وقال العواضي بتغريدة على حسابه في تويتر قبل يوم من سقوط المحافظة بأيدي الحوثيين “لن يتركوا قرار تعيين صغير عزيز يمر مرور الكرام لابد ان يأدبوا من يعتقدوا انهم من حلفاهم وراء القرار الذي يبدوا أنهم لم يستشاروا فيه”.

وأضاف أنه “بالتالي فالانسحاب من بعض الجبهات وتسليمها اضافة الى اغتيالات لحلفائهم ستكون واردة من قبلهم”، وقل “مازالوا جماعة حقد لم يثبتوا أنهم افضل من اي جماعة أخرى على الاطلاق”.

وجاءت تغريدة العواضي قبل ساعات من التطورات التي شهدتها محافظة الجوف حيث سيطر الحوثيون على مدينة الحزم مركز المحافظة بعد أن سيطروا الليلة الماضية على مديرية الغيل .



وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر منذ يومين قراراً بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة في ظل التصعيد الذي يسود في جبهات الجوف مأرب وقبل ذلك في نهم شرق صنعاء

