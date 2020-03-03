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عدن - ياسمين التهامي - إليكم هذا التطبيق بديل له ... إكتشاف ثغرة أمنية في واتس آب تدفعك للتخلي عنه

يعتبر واتس آب "WhatsApp"، تطبيقا مريحا للمستهلكين، وهو أحد أكثر التطبيقات شعبية اليوم، حيث بلغ عدد مستخدميه 1.5 مليار شخص، ولكن خلال الأشهر الأخيرة ظهرت تساؤلات حول أمان التطبيق المشفر.

جديد اب برس

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وفقا لما ذكرته مجلة "forbes"، من المؤكد أن التطبيق مشفر من طرف إلى طرف، ولكن الخلل المكتشف مؤخرًا لا يؤثر على هذا الجانب من الأمان، حيث كشف أحد الصحفيين المهتمين بعالم التقنية ثغرة أمنية في التطبيق، حين استخدم محرك جوجل للبحث عن كيفية العثور على محادثات مجموعة واتس آب، فتفاجأ بأن المحرك عرض عليه روابط لعدة محادثات على واتس آب كان من المفترض أن تكون خاصة ومحمية.

ومن جانبه كشف موقع "فايس" للتكنولوجيا، أنه تمكن من الحصول على 48 رقم هاتف مشارك في دردشة جماعية على الواتس آب من خلال محرك البحث جوجل، وهذه الأرقام كانت لدردشة جماعية بين منظمات غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة.

ولكن فجأة، بعد الإعلان عن الثغرة لم تعد روابط الدردشات متاحة على جوجل، حيث اتخذت شركة فيسبوك المشغلة للتطبيق إجراءً عاجلا لتصليح الثغرة، مما حال دون فهرسة المحادثات بواسطة Google.

وأوضحت شركة "فيسبوك" المالكة للخدمة، أن المشكلة هي في الواقع قرار متعمد من المستخدم، وأن مدراء مجموعات الواتساب يمكنهم إبطال خاصية إظهار الرابط إذا رغبوا في ذلك.

الجدير بالذكر أن الصحافي الألماني، جوردان وايلدون من دويتشه فيله، والذي اكتشف الثغرة لأول مرة، أوضح أن هذه المشكلة لن تختفي، حيث كشف أن أكثر من 60 ألف مجموعة واتساب لا تزال متاحة على الإنترنت حتى الآن.

وأوضح أنه حتى وإن لم يتمكن الغرباء من الانضمام إلى مجموعات الواتساب المتاحة عبر الانترنت، يمكنهم الحصول على الصور وأرقام هواتف الأشخاص المشاركين في الدردشة، والأسوأ من ذلك، هو في حال تمكنت من الدخول إلى مجموعة، ستتمكن أيضا من مشاهدة أرقام الهواتف التي تصل إلى 256 مشاركا، بالإضافة إلى معلومات أخرى، وإضافة هذه الأرقام إلى جهات الاتصال الخاصة بك كما يمكن أن تكشف عن أسمائهم في التطبيق.

وقد بدأت المنظمات والشركات الكبرى بالفعل الاستغناء عن واتس آب في محادثاتها الجماعية، إذ دعا الاتحاد الأوروبي للتوقف عن استخدام واتساب واستبداله بتطبيق "Signal"، الخاص بالاتصالات الآمنة.

ويمكنك تأمين دردشات مجموعتك على الواتس آب بالانتقال إلى إعدادات المجموعة، والضغط على "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" tapping Invite to Group via Link ثم "إعادة تعيين الرابط" “Reset link”. هذا لا يؤدي إلى إيقاف تشغيل الرابط، ولكنه سينشئ رابطًا جديدا.

وقد تم إصلاح هذه الثغرة على جوجل، لكن روابط محادثات واتساب الجماعية لا تزال متاحة في محركات البحث الأخرى.