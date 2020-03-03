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عدن - ياسمين التهامي - للقضاء على الشرعية في المحافظات المحررة ... الحوثيون يعلنون عن حركة خطيرة

قالت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، ان مساعِ حثيثة لمليشيا الحوثي لقطع خط مأرب-الوديعة الدولي، محافظة حضرموت.

وافادت المصادر ان المليشيات ترمى بثقلها العسكري للتقدم شمال مارب وقطع خط مأرب-الوديعة.

جديد اب برس

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ويأتي هذا النبأ بالتزامن مع توجيه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الاولى، بضرورة رفع المعنويات ودرجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي أخطار تهدّد حضرموت وأمنها واستقرارها، والوقوف بحزم لإفشال المحاولات المستمرة من قبل إي قوى تريد إفشال الواقع؛ في إشارة الى التحذير من خطر المليشيا.

وأعلنت ميليشيا الحوثية أنها جهزت خطة جديدة لاعادة احتلال المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون فقد أقر اجتماع حكومي رفيع المستوى امس بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الخطة الجامعة لاحتلال المحافظات الجنوبية والشرقية.

وتضمنت الخطة المقرة في الاجتماع الذي ضم مستشار المجلس السياسي الدكتور عبدالعزيز الترب وأعضاء مجلسي الوزراء والشورى من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظي هذه المحافظات، مجموعة من السياسيات والبرامج والخطوات العملية التي غطت أربعة محاور رئيسية تشمل العسكري والأمني والسياسي والثقافي، التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها ميدانيا بعد إقرارها من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط .

وهذا اول تحرك من نوعه للحوثيين يعلنون فيه صراحة نيتهم مهاجمة المحافظات الجنوبية والشرقية مجددا.

وكانت المليشيا سيطرت على مدينة الحزم، خلال اليوميين الماضيين، في ظل تحذيرات من عزمها على اجتياح محافظات مأرب وحضرموت وشبوة وأبين.

*الخريطة من حساب علي النسي في تويتر