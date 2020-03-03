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عدن - ياسمين التهامي - أعضاء الحكومة الشرعية يتوافدون إلى قلب محافظة مأرب ... عقب سقوط الجوف وسقوط أهم المديريات

وصل مساء اليوم عدد من الوزراء بحكومة الشرعية إلى محافظة مأرب وذلك عقب توجيهات الرئيس هادي بعودة الحكومة إلى داخل البلاد.

وأكد القاضي أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد بالحكومة وصول فريق حكومي إلى مأرب مساء اليوم الثلاثاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي.

جديد اب برس

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وكتب الوزير عطية تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: من مأرب النصر.. وصلنا مع الفريق الحكومي بتوجيهات من فخامة الرئيس.

وأضاف: ستظل مأرب الصد المنيع ضد تتار العصر ، المعنويات تناطح السماء ، والإصرار على دحر الإنقلاب صفة متجذرة لدى الجيش والقبائل ، والجوف على موعد قريبا مع النصر.

وأشار إلى أن قيادة المملكة تقف مواقف صادقة مع الشرعية عسكريا وإغاثيا.