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عدن - ياسمين التهامي - بينهم نساء ... الحكم بإعدام البركاني و 34 شخصيه بارزة في المجتمع

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام تعزيزاً بحق رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز، ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، بالإضافة إلى 31 برلمانياً آخرين، بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي.

وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن إنه "بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم".

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وأضاف "غازي" في صفحته على موقع فيسبوك، أن القاضي أصدر "حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

كما قضى حكم المحكمة الحوثية ب"إدانة كافة المتهمين ال35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء ب هبة الله علي شريم، بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وقضى الحكم الحوثي ب"معاقبة المتهمين ال35 ابتداءً ب إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة".

واستخدمت جماعة الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها تسمح للجماعة بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بتهم التعاون مع دول التحالف العربي.

وهذه أسماء البرلمانيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين :

1_ ابراهيم شعيب محمد الفاشق

2_ أمين علي محمد العكيمي

3_ جعبل محمد قايد سالم طعيمان

4_ حميد عبدالله صغير احمد الجبرتي

5_ ربيش علي وهبان العليي

6_ زكريا سعيد محمد الزكري

7_ سلطان سعيد عبدالله البركاني

8_ سلطان حزام شمسان العتواني

9_ شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي

10_ صالح عبدالله علي السنباني

11_ صخر أحمد عباس احمد الوجيه

12_ صغير حمود عزيز السفياني

13_ عارف احمد علي الصبري

14_ عبدالرزاق احمد عبدالرزاق مصلح الهجري

15_ عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة

16_ عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب

17_ عبدالعزيز أحمد علي جباري

18_ عبدالكريم أحمد يحيى السنيني

19_ عبدالكريم محمد مشعوف الحذيفي

20_ عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان

21_ عبده محمد حسين الحذيفي

22_ عثمان حسين فايد مجلي

23_ علي أحمد محمد العمراني

24_ علي حسين احمد جيلان

25_ فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر

26_ محسن علي باصرة

27_ محمد علي سالم الشدادي

28_ محمد مقبل علي الحميري

29_ محمد ناجي عبد العزيز الشايف

30_ محمد ناصر الحزمي

31_ مفضل اسماعيل الابارة

32_ منصور علي يحيى الحنق

33_ هزاع سعد المسوري

34 _ هاشم عبدالله حسين الاحمر

35_ هبة الله علي شريم