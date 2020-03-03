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عدن - ياسمين التهامي - أنباء عن علاقة جديدة تجمع حسن جميل حبيب ريهانا السابق بمذيعة قناة دبي!

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، المتابعة لأخبار الفنانين، أنباء غير مؤكدة عن علاقة تربط الملياردير السعودي حسن جميل بمذيعة الأخبار على قناة دبي سمية الشيخ. وقال بعض المتابعين، إنه في حال صحت هذه الأخبار فإن حسن جميل دخل في علاقة جديدة بعد وقت قصير من انتهاء علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.

وقلل آخرون من صدق تلك الشائعات، مؤكدين أنه يندرج تحت إطار الشائعات في ظل عدم نشره في الصحف الأجنبية التي تهتم عادة بتحركات ونشاطات حسن جميل. يذكر أن حسن جميل قد دخل في علاقة حب مع ريهانا منذ عام 2017 أي ما يقارب الـ 3 سنوات، وتم رصدهما سويا في أكثر من مناسبة، كما تم تداول صور رومانسية تجمعهما. ورغم تأكيد “ريهانا” في أكثر من لقاء في وقت سابق على متانة علاقتها وأنها تتجه إلى الرسمية، إلا أن الثنائي صدما الجمهور بشكل مفاجئ عندما أعلنت الفنانة أن علاقتها بالملياردير السعودي قد انتهت.

جديد اب برس

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