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عدن - ياسمين التهامي - " تفاصيل+ صورة" سقوط أول مديرية في محافظة مأرب بأيدي مليشيا الحوثي

مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء على مديرية رغوان بمحافظة مارب . ونشر مراسل قناة المسيرة التابعة للجماعة الإنقلابية الموالية لطهران صورة لمبنى المديرية عقب دخول قواتهم وسيطرتها عليها. وبحسب المصادر فقد انسحبت قوات الجيش من المديرية فجرا وتمكن الحوثيون من دخولها دون معارك. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements

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