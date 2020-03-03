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عدن - ياسمين التهامي - (أسماء وتفاصيل) بعد سنوات كانت المفاجأة ... شاب يمني من تعز يخطف قلب فتاة سعودية مشهورة

كشف الصحفي أبو طلال الحمراني معلومات جديدة حول قضية خاطفة الدمام، وكيفية تعارف الخاطفة ” مريم ” بشريكها في جرائم الخطف ” منصور اليمني “.



وقال الحمراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” “مريم” تزوجت بشكل رسمي أربع أشخاص غير “منصور” الأول في سن 17 وتطلقت بعد سنتين، الثاني تزوج عليها وطلبت منه الطلاق الثالث اللي طلع بلقاء واللي سجل “نايف” بإسمه والرابع”ماندري منو” واللي بعده “منصور”.

جديد اب برس

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وتابع: كيف تعرف “منصور” اليمني على “مريم” أولا منصور دخل المملكة في 1415 تقريبا يعني بريء من خطف القرادي عام 1414، لكن ملتصقه به تهمة العماري 1417 والخنيزي 1420، المهم منصور كان يعمل بالخرج وقدم للدمام عام 1416 تعرف على مريم عن طريق “مصطفى” منو مصطفى بعد .



وأردف: مريم في أول عام 1417 ذهبت إلى معرض السيارات لتأخذ صورة “مصطفى” مصري الجنسية كانت تحبه قبل إجازته حيث توفي في مصر، وطلبت من “منصور” صورته المعلقة في المعرض حيث كان يعمل به قبل وفاته!!.



وقال: “منصور قايد عبدالله ” من “تعز” عثر على ضالته حيث بدأ بمواساتها وتعرف عليها وكون معها علاقة، بدعي أنه زواج “عرفي” وبدأ معها مشوار الذي إنتهى منه “مصطفى” الذي اشترك مع مريم بخطف “القرادي”!!.



وأضاف: الزوج الأول والثاني خلوهم على جنب، الثالث اللي سجل “نايف” وتم ضبطه، الرابع “ساس البلا” إللي بين الثالث وبين “منصور” اليمني وهو متزامن مع خطف القرادي 1414 طلقها وتعرفت على منصور 1416 وخطفوا الخنيزي والعماري.. نبي الرابع وين راح؟؟؟؟.

وشغلت خاطفة الاطفال بالسعودية الرأي العام هناك وذلك بعد أن قامت موظفة سعودية بالكشف عن طريق الصدفة عن جرائم خطف قامت بها امرأه سعودية بمشاركة آخرين من بينهم يمني قبل أكثر من عشرين عاما .