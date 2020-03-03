مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشروع "بذرة أمان" لحماية أسر الأيتام في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة، الأحد، اتفاقية مشروع بذرة أمان لحماية الأيتام وأسرهم في مناطق النزاع باليمن، وذلك تزامنًا مع منتدى الرياض الإنساني الدولي.

ووقع الاتفاقية عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات الإنسانية المهندس أحمد البيز، فيما وقعها عن الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة، منسقة العلاقات الخارجية للائتلاف الدكتورة وضحة الصلوي.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي، في محافظات عدن وصنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

وسيعمل المشروع على حماية الأيتام لمدة عام من خلال توفير السكن والتعليم والصحة والغذاء، إضافة إلى التدريب المهني لمعيلات الأسر على عدد من المهارات، وتمكينهم من أدوات المهنة لإطلاق مشاريعهم الصغيرة وصولا للاكتفاء الذاتي بما يضمن دمجهم في المجتمع.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.