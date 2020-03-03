شكرا لبحثكم عن خبر اقامة ورشة عمل حول ( تنسيق العلاقة بين شركة النفط وأجهزة السلطة المحلية لضمان الاستقرار التمويني بحضرموت) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا - سبأ

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، ورشة عمل تهدف إلى " تنسيق العلاقة بين شركة النفط اليمنية وأجهزة السلطة المحلية لضمان الاستقرار التمويني بالمحافظة "، الورشة أقيمت برعاية من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وفي كلمة ألقاها المحافظ البحسني في بداية أعمال الورشة أشاد من خلالها بدعم شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت (لقطاع الكهرباء، والتعليم، والصحة) في المحافظة، كما أثنى على عمل الشركة، وماتقوم به من تدريب وتأهيل دائم لموظفيها.

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ونوّه المحافظ البحسني على ضرورة تكاتف الجميع في المحافظة، واستشعار الجميع بالمسؤولية، وضرورة توفر المشتقات النفطية والمطلبات الأساسية في ظل الظروف الجديدة التي تعيشها بعض المحافظات المجاورة لحضرموت .

وتحدث الدكتور خالد العكبري، مدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، عن الخطط المستقبلية لشركة النفط، وجهودها في محاربة التهريب والسوق السوداء، كما أكد العكبري على إنجاز خزانين لتخزين مادة الديزل الأول بسعة " ١٨ ألف " طن، والأخر بسعة " ٥ ألف " طن .

وجرت خلال الورشة تبادل النقاشات وتبادل الحلول والآراء بين عدد من المشاركين .

حضر الورشة أعضاء من مجلس النواب ومجلس الشورى، وعدد من مدراء العموم، ومدير عام شركة النفط اليمنية بعدن .