رئيس الوزراء: معركتنا ضد المشروع الإيراني في منعطف خطير وتمر بمرحلة حاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، ان المعركة الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب منا جميعاً مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود والابتعاد عن الحسابات الضيقة وتغليب المصالح الوطنية العليا .



وشدد خلال اتصالات هاتفية، اجراها اليوم، مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء محمد الحبيشي، على أن المعركة ضد الميليشيات الإنقلابية تمر بمرحلة حاسمة، وان شعبنا وامتنا العربية تعيش أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها في موطن العروبة.

كما شدد بحسب وكالة سبأ الحكومية على ضرورة العمل بكل تصميم وإصرار حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق النصر الكامل وتلبية تطلعات شعبنا الأبي الذي أبدع في رسم لوحة الصمود الوطني وأثبت أنه شعب مقاوم بطل لا ترهبه التحديات ولا تنال من عزمه الخطوب.

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واطلع الدكتور معين عبدالملك، من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، على الاستعدادات الجاري ترتيبها بأشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي وقيادة قوات التحالف، لاستعادة واستكمال تحرير محافظة الجوف و إلى تقرير عن تطور العمليات الميدانية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية والترتيبات الجارية للانتقال إلى مرحلة الهجوم وردع المليشيات الحوثية التي كشفت للعالم ان اللغة الوحيدة التي تؤمن بها هي لغة السلاح والقوة.

وأوضحوا ان معنويات الابطال تعانق عنان السماء وعازمين أكثر من أي وقت مضى على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الوزراء، بالروح المعنوية العالية لقادة وافراد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل واهمية استمرار التحلي بهذه الروح المعنوية باعتبارها السلاح الأقوى والأكثر تأثيرا وفعالية في تحقيق الانتصار الكبير ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.. مثمنا الدور والاسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يساهمون في تحمل عبء كبير في العملية العسكرية لاستكمال انهاء الانقلاب.

وحمل الدكتور معين عبدالملك، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، نقل تحياته وتقديره لجميع الابطال الميامين المرابطين في جبهات العزة والشرف والكرامة، والذين يرسمون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عروبي اصيل لن يقبل بطمس هويته او خضوعه لأجندات دخيلة يراد منها ابتزاز دول الجوار والعالم.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة معالجة أي جوانب اختلال قائمة، وان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لن تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين وعلى راسهم القيادات العسكرية والأمنية في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم على الوجه الأمثل.