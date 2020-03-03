بالأرقام.. مصادر عسكرية تكشف خسائر الحوثيين البشرية والمعدات بتعز خلال شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تعز - الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية بمحافظة تعز، عن الخسائر البشرية الحوثية خلال شهرين خلال مواجهات بالمحافظة.



وبحسب محور تعز، لقي 124 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم ثلاث قيادات ميدانية وأصيب أكثر من 180 آخرين، في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة تعز خلال الشهرين الماضيين (يناير و فبراير).

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وتركزت المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في معسكر الدفاع الجوي وجبهات الزنوج وعصيفرة والاربعين وكلابة شمال المدينة، بالإضافة إلى معسكر التشريفات والصرمين والكريفات والشقب شرقا، والمطار القديم، ومحيط جبل هان، وجبهتي الصياحي وحذران غربا.

وفي جبهات ريف المحافظة دارت مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في الاقروض والصلو والاحكوم وحيفان (جنوب المحافظة)، والعنين ومقبنة والاشروح (غربا).

وتمكنت قوات الجيش من صد وإحباط جميع محاولات مليشيا الحوثي في التقدم وتكبيدها خسائر فادحة.

كما تمكن الجيش من تدمير وإعطاب 6 أطقم عسكرية ومدفعين و3 رشاشات وإسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي بالإضافة إلى استهداف وتدمير مركز تدريبي لعناصر المليشيا.ش