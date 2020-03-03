- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. مصادر عسكرية تكشف خسائر الحوثيين البشرية والمعدات بتعز خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
تعز - الخليج 365
كشفت مصادر عسكرية بمحافظة تعز، عن الخسائر البشرية الحوثية خلال شهرين خلال مواجهات بالمحافظة.
وبحسب محور تعز، لقي 124 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم ثلاث قيادات ميدانية وأصيب أكثر من 180 آخرين، في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة تعز خلال الشهرين الماضيين (يناير و فبراير).
وتركزت المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في معسكر الدفاع الجوي وجبهات الزنوج وعصيفرة والاربعين وكلابة شمال المدينة، بالإضافة إلى معسكر التشريفات والصرمين والكريفات والشقب شرقا، والمطار القديم، ومحيط جبل هان، وجبهتي الصياحي وحذران غربا.
وفي جبهات ريف المحافظة دارت مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في الاقروض والصلو والاحكوم وحيفان (جنوب المحافظة)، والعنين ومقبنة والاشروح (غربا).
وتمكنت قوات الجيش من صد وإحباط جميع محاولات مليشيا الحوثي في التقدم وتكبيدها خسائر فادحة.
كما تمكن الجيش من تدمير وإعطاب 6 أطقم عسكرية ومدفعين و3 رشاشات وإسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي بالإضافة إلى استهداف وتدمير مركز تدريبي لعناصر المليشيا.ش
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. مصادر عسكرية تكشف خسائر الحوثيين البشرية والمعدات بتعز خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.