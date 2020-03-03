شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صدور حكم باعدام رئيس البرلمان ورئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ الجوف وقيادات عسكرية اخرى ..."اسماء" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام تعزيزاً بحق رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز، ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، بالإضافة إلى 31 برلمانياً آخرين، بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي.
وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن إنه "بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم".
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وأضاف "غازي" في صفحته على موقع فيسبوك، أن القاضي أصدر "حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".
كما قضى حكم المحكمة الحوثية ب"إدانة كافة المتهمين ال35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء ب هبة الله علي شريم، بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".
وقضى الحكم الحوثي ب"معاقبة المتهمين ال35 ابتداءً ب إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة".
واستخدمت جماعة الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها تسمح للجماعة بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بتهم التعاون مع دول التحالف العربي.
وهذه أسماء البرلمانيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين :
1_ ابراهيم شعيب محمد الفاشق
2_ أمين علي محمد العكيمي
3_ جعبل محمد قايد سالم طعيمان
4_ حميد عبدالله صغير احمد الجبرتي
5_ ربيش علي وهبان العليي
6_ زكريا سعيد محمد الزكري
7_ سلطان سعيد عبدالله البركاني
8_ سلطان حزام شمسان العتواني
9_ شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي
10_ صالح عبدالله علي السنباني
11_ صخر أحمد عباس احمد الوجيه
12_ صغير حمود عزيز السفياني
13_ عارف احمد علي الصبري
14_ عبدالرزاق احمد عبدالرزاق مصلح الهجري
15_ عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة
16_ عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب
17_ عبدالعزيز أحمد علي جباري
18_ عبدالكريم أحمد يحيى السنيني
19_ عبدالكريم محمد مشعوف الحذيفي
20_ عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان
21_ عبده محمد حسين الحذيفي
22_ عثمان حسين فايد مجلي
23_ علي أحمد محمد العمراني
24_ علي حسين احمد جيلان
25_ فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر
26_ محسن علي باصرة
27_ محمد علي سالم الشدادي
28_ محمد مقبل علي الحميري
29_ محمد ناجي عبد العزيز الشايف
30_ محمد ناصر الحزمي
31_ مفضل اسماعيل الابارة
32_ منصور علي يحيى الحنق
33_ هزاع سعد المسوري
34 _ هاشم عبدالله حسين الاحمر
35_ هبة الله علي شريم
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