شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يميل الكثيرون إلى تناول المخللات والأطعمة الحارة والموالح بشكل كبير بجانب الأطباق الرئيسية والساندوتشات.
ويتسبب هذا في تراكم الأملاح فى الجسم مما يؤثر على الكلى العظام، وأحيانا يتسبب في تورم الجسم.
وتوجد وصفة سهلة تطرد الأملاح الزائدة في الجسم بشكل طبيعي، تتكون من «ملعقة كافور، وكوب ماء، وملعقة بذور شيا».
جديد "الخليج 365"
ويتم خلط المكونات في براد الماء، ثم يوضع على النار حتى الغليان، يترك حتى يبرد ويتناول منه كوبين يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهل طريقة للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.