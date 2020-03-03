شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يميل الكثيرون إلى تناول المخللات والأطعمة الحارة والموالح بشكل كبير بجانب الأطباق الرئيسية والساندوتشات.

ويتسبب هذا في تراكم الأملاح فى الجسم مما يؤثر على الكلى العظام، وأحيانا يتسبب في تورم الجسم.

وتوجد وصفة سهلة تطرد الأملاح الزائدة في الجسم بشكل طبيعي، تتكون من «ملعقة كافور، وكوب ماء، وملعقة بذور شيا».

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ويتم خلط المكونات في براد الماء، ثم يوضع على النار حتى الغليان، يترك حتى يبرد ويتناول منه كوبين يوميا.