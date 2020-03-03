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أسهل طريقة للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

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عدن - ياسمين التهامي - يميل الكثيرون إلى تناول المخللات والأطعمة الحارة والموالح بشكل كبير بجانب الأطباق الرئيسية والساندوتشات.
ويتسبب هذا في تراكم الأملاح فى الجسم مما يؤثر على الكلى العظام، وأحيانا يتسبب في تورم الجسم.

وتوجد وصفة سهلة تطرد الأملاح الزائدة في الجسم بشكل طبيعي، تتكون من «ملعقة كافور، وكوب ماء، وملعقة بذور شيا».

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ويتم خلط المكونات في براد الماء، ثم يوضع على النار حتى الغليان، يترك حتى يبرد ويتناول منه كوبين يوميا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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