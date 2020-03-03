شكرا لمتابعة خبر عن موقف الأمم المتحدة تجاه الحرب الدائرة في محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير النقل يحذر الحكومة من سقوط مارب و يدعوها للحشد لمعركة كبرى في المحافظة أو تقديم استقالتها الحوثي يضع شرط وحيد على طاولة اللواء سلطان العرادة ..لتجنب المواجهات العسكرية و دخولهم لمأرب و سقوطها اول موقف للحكومة تجاه سقوط الجو و تتوعد القادة العسكريين وتكشف عن ”ترتيبات لاستعادة المحافظة بإشراف مباشر من الرئيس هادي“ مصدر يكشف: حقيقة طلب محافظ الجوف وساطة من الحوثيين للخروج وأين تتمركز قوات الشرعية الآن ولماذا انسحبت من الحزم؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف الأمم المتحدة تجاه الحرب الدائرة في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.