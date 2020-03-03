شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن مساع حوثية لـ قطع الخط الدولي مأرب - الوديعة - السعودية ووضع خطة عسكرية مستقبلية ل اجتياح حضرموت ومحافظات جنوبية وشرقية اخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد محافظ محافظة حضرموت البحسني اجتماع ، صباح اليوم، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وضم رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية العميد فيصل بادبيس، والقادة العسكريين في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وقادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها، لوضع التدابير الأمنية والعسكرية لمواجهة أية ظروف قادمة قد تمس بأمن المحافظة، وفق المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

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ويأتي الاجتماع عقب سقوط محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) الحدودية مع السعودية، بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاحد الماضي.

بالاضافة الى توارد انباء عن مساع حوثية الى قطع الخط الدولي الذي يربط مأرب بمنفذ الوديعة بحضرموت الحدودي مع السعودية وأعلان ميليشيا الحوثية أنها جهزت خطة جديدة لاعادة احتلال المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون فقد أقر اجتماع حكومي رفيع المستوى امس بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الخطة الجامعة لاحتلال المحافظات الجنوبية والشرقية. وتضمنت الخطة المقرة في الاجتماع الذي ضم مستشار المجلس السياسي الدكتور عبدالعزيز الترب وأعضاء مجلسي الوزراء والشورى من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظي هذه المحافظات، مجموعة من السياسيات والبرامج والخطوات العملية التي غطت أربعة محاور رئيسية تشمل العسكري والأمني والسياسي والثقافي، التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها ميدانيا بعد إقرارها من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط .

وهذا اول تحرك من نوعه للحوثيين يعلنون فيه صراحة نيتهم مهاجمة المحافظات الجنوبية والشرقية مجدد

ودعا البحسني، القادة لتوفير المناخ الجيد للجنود المنتسبين لألويتهم ووحداتهم العسكرية؛ مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها الجنود واستشعارهم للمسؤولية تجاه الوطن.

وشدد المحافظ البحسني على أهمية استشعار المسؤولية أثناء أداء المهام الوطنية الجسيمة لحماية حضرموت، وتعزيز أمنها واستقرارها بمشاركة كافة شرائح المجتمع.

ووجه البحسني بتوفير الدعم اللازم لرفع المستوى والإمكانيات العسكرية، مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد لإحياء الذكرى الرابعة لتحرير مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي يحتفل بها في ٢٤ ابريل من كل عام.

