شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : "وزراء الحكومة الشرعية يصلون مأرب " والاعلان عن اتفاق تسليم مدينة مأرب ل الحوثيون سلميا لا حربا ..وهذا هو موعد التسليم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 09:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت قناة المسيرة الحوثية ،موعد تسليم مدينة مأرب لجماعة الحوثي سلميا. بحسب تصريح قيادي حوثي للقناة مساء اليوم.

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وقال القيادي الحوثي عضو ما تسمى لجنة المصالحة والحل السياسي مجاهد القهالي، أن الحوثيين يجرون اتصالات مكثفة مع مشايخ مأرب، لتسليمهم المدينة دون قتال .

وحدد القهالي في تصريح رصده " أحداث نت " قبل قليل على قناة “المسيرة” موعد إستلام قيادة جماعة الحوثي لرد مشايخ مأرب، يوم غد الاربعاء.

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وفي السياق ذاته قالت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين اليوم بأن مشايخ بارزين في مأرب يقودون حاليا وساطة قبلية لتسليم المحافظة للحوثيين بشكل سلمي..

ونقلت عن ما اسمته مصادر قبلية في مأرب، قولها إن “الشيخ ناجي بن معيلي العبيدي والشيخ قناف الغلق، والشيخ حسين القبلي، والشيخ الشريف، يقودون وساطة قبلية، لتسليم مارب بدون أية مواجهات، وذلك لتجنيب المدينة وسكانها الحرب والدمار”.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد ثلاثة أيام من سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف , وعقب الاعلان عن وصول وزراء الشرعية الى مأرب صباح اليوم .



