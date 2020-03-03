شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح في اول تصريح له عقب وصوله الى مأرب صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 09:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصل إلى محافظة مأرب اليوم فريقاً حكومياً برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ، بناء على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وأكد فتح فور وصوله إلى مأرب أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالأوضاع في محافظة مأرب ومحافظة الجوف ،والإطلاع على جهود استكمال تحرير اليمن من مليشيا الحوثي.

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وقال وزير الإدارة المحلية إن الفريق الحكومي سيلتقي في مأرب بالسلطة المحلية، وسيناقش معها متطلبات المعركة سواء على مستوى الاستعداد أو على المستوى الميداني، مشيداً في ذات السياق بالإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية من أجل تحرير ما تبقى من محافظات تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكد فتح في تصريح لقناة الحدث رصده موقع "الثورة نت" أن وزراء في الحكومة سيتواجدون تباعاً في محافظة مأرب ، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، في إطار متابعة المعركة الوطنية لاستكمال عملية التحرير.

