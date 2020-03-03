شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل مديرية رغوان التابعة ل محافظة مأرب تعقد مع الحوثين اتفاق وهذه هي بنوده ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 08:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين دخلت اليوم الثلاثاء مديرية رغوان التابعة ل محافظة مأرب دون قتال وعقدت مع الاهالي اتفاقا تضمن من 4 نقاط. وبحسب المصادر فقد نص الاتفاق على ما يلي: أقرأ أيضا : الرئيس هادي ..يوجةرسالة عاجلة للأمم المتحدة بإيقاف تحالف الشياطين ... ويعلن الجلوس مباشرة مع عبد الملك الحوثي لانهاء الحرب..تفاصيل Advertisements تلتزم قبائل واهالى رغوان ب ضمان دخول الحوثين المديرية سلما بدون قتال وبلا مقاومة .

ويلتزم الحوثيون بتنفيذ مايلي : 1-عدم التعرض للمليشيا أو لأي من أبنا القبيلة. 2-يتولى أهلي المديرية تأمينها وحفظ أمنها. 3-تشكيل وحدات أمنية من المنطقة وضمهم إلى وزارة الداخلية الحوثية

4-توفير مستلزمات المقار الحكومية وحفظها من النهب والتخريب.



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