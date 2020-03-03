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عدن - ياسمين التهامي - "الاتصالات" تتيح فرصة وظيفية ضمن الدفعة الأولى لمبادرة مهارات المستقبل

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس الدفعة الأولى لمسار دعم التوظيف في مبادرة “مهارات المستقبل” والتي تتضمن أكثر من 2000 وظيفة. وتهدف الوزارة بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية إلى سد الفجوة الرقمية، واستشراف مستقبل مستجدات التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة.

وتستهدف المبادرة دعم توظيف 20 ألفاً من شباب وشابات الوطن خلال عامين في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات، أمن المعلومات، تطوير الويب والتطبيقات، التجارة الإلكترونية، وتصميم وتطوير الألعاب. ومن المجالات كذلك علم البيانات، تحليل وتصميم الأنظمة، إدارة مشاريع الاتصالات والتقنيّة، تحليل الأعمال، البرمجيات، تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات، مراكز الاتصال، وهندسة الشبكات.

جديد اب برس

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